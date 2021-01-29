Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bigadiç Belediye Başkanı Avcu, taburcu oldu
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Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bigadiç Belediye Başkanı Avcu, taburcu oldu

29.01.2021 09:49 | Son Güncelleme: 29.01.2021 09:52
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bigadiç Belediye Başkanı Avcu, taburcu oldu

Evinde rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alınan Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, taburcu edildi.

Evinde rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alınan Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, taburcu edildi.

Üç gün önce evinde halsizlik yaşadıktan sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan Avcu'nun tedavisi tamamlandı.

Taburcu olan başkan Avcu, kendisine destek verenlere de sosyal medya hesabından teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek tansiyona bağlı geçirdiğim rahatsızlığımdan dolayı gerekli kontrollerimi yaptırmış olup hiçbir sıkıntımın olmadığına dair sonuçlarım elime ulaşmıştır. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan, arayan, mesaj atan ve sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini ileten tüm herkese teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak

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