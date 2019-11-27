Rahat bir nefes için ameliyat olabilirsiniz

27.11.2019 17:32 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:33

Burun estetiği hakkında merak edilen soruları yanıtlamak için IKEA Bursa çalışanlarına seminer veren VM Medical Park Bursa Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Vedat Oruk, burun estetiği ameliyatının yapılabilmesi için yüz gelişiminin tamamlanmış olması gerektiğini söyledi. Bu yaşın genelde 16-17 olduğunu ve 60 yaş üzerindeki kişilere mümkün mertebe burun estetiği yapılmadığını da belirten Op. Dr. Vedat Oruk, "Burun içerisinde eğrilik, burun etlerininin büyüklüğü ve diğer sebeplerle hastanın sağlıklı nefes alamaması hayatı boyunca her alanda olumsuz etkileri beraberinde getirir. Ameliyat kararı alırken hastanın nefes problemi ve estetik kaygısını dengelemek gereklidir. Hastanın hem nefes alışverişini sağlıklı hale getirecek hem de yüzü için ideal bir yapıya kavuşturacak bir yol haritası belirlenmelidir. Kapalı ve açık ameliyat yöntemleri var. Açık ameliyatta burun deliklerinin arasındaki bölgede küçük bir kesi açılır. Bu noktadan deri kaldırılır ve estetik uygulama yapılır. Kapalı burun estetiği ise burnun iç bölgesine müdahale edilerek gerçekleştirilir" diye konuştu.

MORARMALAR HIZLA İYİLEŞİYOR

Burun estetiği konusunda ülkemizin çok iyi bir noktada olduğunu, eğitimli ve deneyimli çok sayıda uzmanın olduğunun altını çizen Op. Dr. Oruk, merdiven altı diye tabir edilen sağlıksız merkezlerden uzak durulması gerektiğini kaydetti. Ameliyat tekniklerinin her geçen gün geliştiğini de kaydeden Dr. Oruk, cerrahi işlem sonrası için şunları söyledi: "Cerrahi işlem sonunda birkaç gün dışarıdan gelecek darbelere karşı burun üzerine takılan atelin durması gerekiyor. Operasyon sonrası bir hafta dinlenme yeterli oluyor. Hastanın yapısına bağlı olarak yüzde morarmalar meydana gelebilir ancak bunların geçici olduğunu unutmayalım. Bir yere çarpıp moraran kolunuz ne kadar sürede iyileşiyorsa burun estetiği sonrası ortaya çıkan morarmalar da bu süre zarfında iyileşir."

Kaynak: Bültenler