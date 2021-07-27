Ragnarok 3. sezon ne zaman? Netflix Ragnarok 3. Sezon tarihi belli oldu mu?

Son Dakika: Ragnarok 3. Sezon ne zaman çıkacak merak ediliyor. Netflix'in en popüler dizilerinden olan Ragnarok, 2. sezonu yayınlanır yayınlanmaz izleyiciler bir çırpıda dizinin yeni sezonunu bitirdi. Ve gözler Ragnarok dizisinin 3. sezonuna çevrildi. Peki, Ragnarok 3. sezon ne zaman çıkacak? Ragnarok 3. sezon var mı?

Son Dakika: Ragnarok 3. Sezon ne zaman çıkacak merak ediliyor. Netflix'in en popüler dizilerinden olan Ragnarok, 2. sezonu yayınlanır yayınlanmaz izleyiciler bir çırpıda dizinin yeni sezonunu bitirdi. Ve gözler Ragnarok dizisinin 3. sezonuna çevrildi. Peki, Ragnarok 3. sezon ne zaman çıkacak? Ragnarok 3. sezon var mı? İşte detaylar haberimizde...

RANGAROK 3. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

2. sezonu bir çırpıda bitiren izleyiciler heyecanla 3. sezonu beklemeye başladı. İzleyicileri bir iyi birde kötü haberimiz var. İyi haber Ragnarok 3. sezonu çıkacak. Kötü haber ise sevilen dizi çok kısa bir süredir platformda yer aldığı için yeni sezon ile ilgili kesin bir bilgi yok. Netflix çok tutulan dizilere özellikle daha öne alıyor. Şu an için dizinin iptal haberi yayınlamadı. Bu nedenle dizinin gördüğü bu ilgiden dolayı yeni bir sezonunun gelme ihtimali yüksek.

RANGAROK KONUSU NEDİR?

Rangarok dizisi, Norveç'in ufak bir kasabasında yaşanan olayları konu almaktadır. Edda kasabası, kışları hafif geçiren fakat sert yağmurlar yağan bir kasabadır. Bu kasabada yaşayan insanlar sürekli değişen mevsim koşullarında büyük sıkıntı çekmektedir. Eğer bir önlem alınmaz ise kıyamet çok yakında kopabilir.

Fabrika atıkları da Edda kasabasını kirletmektedir. Fabrika saygın bir ailenin olduğu için yetkililer hiçbir şey yapmamaktadır. Kasabanın kaderi yeni yerleşen aile ile birlikte değişecektir. Magne aile ile beraber kasabaya geri döner. Magne, İsolde isminde çevreye duyarlı bir kız ile tanışır ve olaylara çabucak adapte olur.