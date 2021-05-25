Rafting nedir? Rafting nasıl, nerede yapılır?

Su sporlarından biri olan rafting, son zamanlarda sıkça araştırılan konular arasında yer aldı. Takım halinde yapılan bu sporun detayları merak ediliyor. Peki, Rafting nedir? Rafting nasıl, nerede yapılır? Konuya ilişkin detayları sizin için derledik haberimizden ulaşabilirsiniz.

Su sporlarından biri olan rafting, son zamanlarda sıkça araştırılan konular arasında yer aldı. Takım halinde yapılan bu sporun detayları merak ediliyor. Peki, Rafting nedir? Rafting nasıl, nerede yapılır? Konuya ilişkin detayları sizin için derledik haberimizden ulaşabilirsiniz.

RAFTİNG NEDİR?

Rafting, raft adı verilen botlarla (sallarla), debisi yüksek nehirlerde yapılan bir nehir sporudur.

RAFTİNG NASIL, NEREDE YAPILIR?

Raftingde asıl olan içinde bulunduğunuz raftı devirmeden, kürekle yönlendirerek kayalar ve engeller arasından geçirmektir. Rafting, 4 ile 6 kişilik takımlar halinde yapılır ve başarılı olabilmek tek vücut gibi hareket eden bir takım olabilmekten geçer. Takım bireylerinin bot dizilişi sağ-sol ve ön-arka oturuş pozisyonlarını barındırmakta olup ve her bireyin geçilecek engel sırasında uygulayacağı teknik performans birbirinden farklı ama aynı sonuca bağlı hareketler bütününü temsil eder. Bu sporda akarsular zorluk seviyesine göre altı dereceye ayrılır. 6. derecedeki akarsulara girilmesi halinde ölümcül sonuçlar doğurabilir oldukça tehlikeli en zor parkurlardan oluşur, 1. derece akarsu ise her yaşta insanın gerekli güvenlik ekipmanlarını kuşanarak rahatlıkla rafting yapabileceği kolay seviyede parkurlardır.

Türkiye'nin her bölgesinde rafting için elverişli nehirler bulunmaktadır. Özellikle Köprüçay, Dalaman Çayı, Alara Çayı, Dim Çayı, Çoruh Nehri, Melen Çayı, Eşen Çayı, Manavgat Çayı, Zamantı Çayı, Fırtına Deresi, Maçka, Tortum, Kelkit Çayı ve Barhal Çayı bunların en bilinenleridir.

Rafting sporu 2018 yılında özerklik kazanarak Türkiye Rafting Federasyonu çatısı altında faaliyet göstermektedir.

Rafting için kullanılan malzemeler

Gerek uluslararası yarışmalar gerek ise bir eğlence aktivitesi olarak yapılabilen rafting için bazı koruyucu ekipmanların kullanılması zorunludur. Yırtılma ve delinmelere karşı özel olarak üretilmiş bot ve kürek gibi temel ekipmanlar yanında ekibin güvenliği için can yeleği, kask, neoprem elbise ve özel ayakkabılar kullanılır.