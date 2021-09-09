Raft sistem gereksinimleri 2021! Raft kaç GB?

İsveçli geliştirici Redbeet Interactive tarafından geliştirilen ve Axolot Games tarafından yayınlanan açık dünya hayatta kalma oyunu Raft 2018'de piyasaya sürüldü. Peki, dünya çapında milyonlarca oyuncusu bulunan Raft'ın sistem gereksinimleri nelerdir? Raft kaç GB? Detaylar haberimizde...

Raft, 23 Mayıs 2018'de Steam'de errken erişim olarak yayınlanan bir açık dünya hayatta kalma oyunudur. Oyun, İsveçli geliştirici Redbeet Interactive tarafından geliştirmiş ve Axolot Games tarafnıdan yayınlanmıştır.

Başlangıçta okyanusun ortasında bir salın üzerinde başlayacağınız Raft'ın sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Raft oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Raft sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Raft kaç GB? Sizler için derledik...

Oyunun, Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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RAFT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 or later

İşlemci: 2.6 GHz Dual Core or similar

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 500 series or similar

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

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