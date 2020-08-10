Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
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Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi

Rafet El Roman'ın kendisi gibi şarkıcı olan kızı Su El Roman, havuz başında mavi mayosuyla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Su El Roman'ın paylaşımına beğeni yağdı.

10.08.2020 20:54 | Son Güncelleme: 10.08.2020 21:10

Rafet El Roman'ın büyük kızı Su El Roman, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirdi.

Rafet El Roman'ın Tuğba Altıntop ile evliliğinden olan büyük kızı Su El Roman, tatilde çektiği mayolu karelerini takipçileriyle paylaştı. Almanya'da büyüyen genç şarkıcının mayolu pozları çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

ANNESİ PAYLAŞIMINA "BEYAZ KUĞUM BENİM" NOTUNU DÜŞTÜ

Su El Roman'ın "Havuzbaşı Hikayeleri" notuyla paylaştığı fotoğraflara annesinden de yorum geldi. Tuğba Altıntop kızının bu karelerinin altına "Beyaz kuğum benim" notunu düştü.

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın mayolu pozlarına beğeni yağdı

ÜÇ YIL ÖNCE TÜRKİYE'YE DÖNMÜŞTÜ

Tuğba Altıntop 1996'da nikah masasına oturduğu şarkıcı Rafet El Roman'dan 2002'de boşanmış, bu evlilikten iki kızı olmuştu. Babalarının yanında Almanya'da büyüyen Su (22) ile Şevval (20) üç yıl önce yarı zamanlı Türkiye'ye dönmüştü.

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın mayolu pozlarına beğeni yağdı
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın mayolu pozlarına beğeni yağdı
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın mayolu pozlarına beğeni yağdı
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın mayolu pozlarına beğeni yağdı
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
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