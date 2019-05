Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman ilk şarkısını çıkardı

Sesi ile dikkatleri üzerine çeken Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman babasının izinden gitmeye karar verdi. Yaptığı çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Rafet El Roman sosyal medya hesabından kızı Su El Roman'ın yeni şarkısının müjdesini verdi.

KIZINA DESTEK OLDU

Rafet El Roman ile Tuğba Altıntop'un iki kızından biri olan Su El Roman, 'I sohuld have known' şarkısıyla müzik dünyasına giriş yaptı. Su El Roman'a müzisyen olan babası Rafet El Roman destek verdi.

HEYECANINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

İlk şarkısını çıkaran kızının heyecanını sosyal medya hesabından paylaşan El Roman, "Su El Roman'ın yepyeni single çalışması "I Should Have Known" 5 Haziran Çarşamba günü tüm dijital platformlarda!" notuyla takipçileriyle paylaştı.