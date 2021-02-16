Rafet El Roman'dan romantik " İki dakika"
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Rafet El Roman'dan romantik " İki dakika"

16.02.2021 18:19 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:23
Rafet El Roman'dan romantik 'İki dakika

Şarkıda, Rafet El Roman'a genç şarkıcı Nur Usta eşlik ediyor.

Şarkıda, Rafet El Roman'a genç  şarkıcı Nur Usta eşlik ediyor.

Söz ve bestesi Nur Usta'ya ait olan "İki Dakika" sözleri:

 İki dakika dur, dinle lütfen Veda bu, ne geç ne erken

Gidersin; ama bil giderken

Bir kalbin vurduğunu…

Kırma, incitme kalbimi, ürkütme sevgilim

Güzel kalsın yerin senin gibi

Ne olursun teselli istemem, söyleme

Çünkü senin yokluğun uçurum

Ve ben düşeceğim biliyorsun…

Bırak süzülsün yaş gözümden

Sevda bu haykırır derinden

Anlarsın belki halimden

Bir kalbim olduğunu

Ahh..

Gönlümün akşamı

Seni delicesine

Delirircesine sevdim…

Kaynak: Hürriyet

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