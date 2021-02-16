Rafet El Roman'dan romantik " İki dakika"
16.02.2021 18:19 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:23
Şarkıda, Rafet El Roman'a genç şarkıcı Nur Usta eşlik ediyor.
Şarkıda, Rafet El Roman'a genç şarkıcı Nur Usta eşlik ediyor.
Söz ve bestesi Nur Usta'ya ait olan "İki Dakika" sözleri:
İki dakika dur, dinle lütfen Veda bu, ne geç ne erken
Gidersin; ama bil giderken
Bir kalbin vurduğunu…
Kırma, incitme kalbimi, ürkütme sevgilim
Güzel kalsın yerin senin gibi
Ne olursun teselli istemem, söyleme
Çünkü senin yokluğun uçurum
Ve ben düşeceğim biliyorsun…
Bırak süzülsün yaş gözümden
Sevda bu haykırır derinden
Anlarsın belki halimden
Bir kalbim olduğunu
Ahh..
Gönlümün akşamı
Seni delicesine
Delirircesine sevdim…
Kaynak: Hürriyet