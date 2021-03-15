Radyocuyu evinin önünde katleden şahsın ifadesi ortaya çıktı: Radyo programını beğenmiyordum
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Radyocuyu evinin önünde katleden şahsın ifadesi ortaya çıktı: Radyo programını beğenmiyordum

15.03.2021 23:00 | Son Güncelleme: 15.03.2021 23:25

Bursa'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden radyo programcısı Hazım Özsu'nun katil zanlısının kan donduran ifadesi ortaya çıktı. Zanlı, Özsu'yu radyo programını beğenmediği için öldürdüğünü söyledi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, radyo programcısı Hazım Özsu'nun (57) oturduğu apartmana geldi. Zile basan şahıs, yakınlarına Özsu'nun arkadaşını odluğu söyleyip aşağıya inmesini rica etti. Bunun üzerine Özsu dış kapıya çıktı. Bu esnada şahıs, belinden tabancayı çekip radyocuyu boğazından vurdu. Saldırgan kaçarken hastaneye kaldırılan Özsu öldü. 322 farklı güvenlik kamerası kaydını seyreden ekipleri, şüphelinin 45 yaşındaki balık toptancısı Halil N. olduğunu belirledi. Şahsın cinayet sonrası 4 dolmuş ve 2 ticari taksi değiştirdiği tespit edildi.. Selimzade Mahallesi'nde oturan zanlı gözaltına alındı, tabancı ise deposunda ele geçirildi.

"BOĞAZINDAN VURDUM"

Emniyette sorgulanan Halil N, "Hazim Özsü'nun arkadaşı N.K. ile yaptığı radyo programını beğenmiyordum. Birkaç defa yanlış terimler kullandı. Birkaç kere radyoyu arayıp uyardım. Beni dikkate almadı. Daha sonra ev adresini öğrendim. Gözüm dönmüştü. Özsu kapıya geldiğinde 'Artık sesini kısıyorum' diyerek boğazına doğru ateş açtım. Amacım ayağından vurmaktı ama bir an boşlukta bulundum. Pişmanım" dedi.

Öte yandan şüphelinin taksirle adam yaralamak suçundan suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Radyocuyu evinin önünde katleden şahsın ifadesi ortaya çıktı: Radyo programını beğenmiyordum

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
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