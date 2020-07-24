Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti
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Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti

Rock FM'de yaptığı yayınlarla tanınan ve son olarak Açık Radyo'da program yapan genç radyocu Elçin Özsoy, hayatını kaybetti.

24.07.2020 19:55 | Son Güncelleme: 24.07.2020 20:31

Rock, metal müzik camiasının tanınan ve sevilen isimlerinden, radyo programcısı ve DJ Elçin Özsoy, hayatını kaybetti.

Bir dönem Rock FM'de yaptığı programlarla tanınan Elçin Özsoy, son olarak Açık Radyo'da görev yaptı. Özsoy'un vefatı üzerine Açık Radyo'nun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dostumuz, programcımız Elçin Özsoy'un vefat haberini aldık. Çok üzgünüz. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAKİ SON PAYLAŞIMI

Elçin Özsoy'un sosyal medya hesabındaki son paylaşımı da ortaya çıktı. Özsoy, Instagram hesabının hikayeler kısmından 2016 yılında çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti


ELÇİN ÖZSOY KİMDİR?

Eskişehir'de doğan Elçin Özsoy, 2010 yılından bu yana radyo programcılığı ve Dj'lik yapıyordu. Bir dönem Rock FM'de çalışan Özsoy, Cover Station/Mixed Folder adında programlarla 4 yıl görev yaptı. Daha sonra burada ayrılan Özsoy, Mixed Folder ile Açık Radyo'de program yapıyordu.

Radyocu Elçin Özsoy, hayatını kaybetti
Radyocu Elçin Özsoy, hayatını kaybetti
Radyocu Elçin Özsoy, hayatını kaybetti
Radyocu Elçin Özsoy, hayatını kaybetti
Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti
Haber Yorumları (2)
CEMALETTİN MABEDİ: Niye bu kadar ölümüne şaşırılıyorki ölümsüzmüydü yoksa . agızların tadını kaçıran ölüm anzızın gelecek ve hesap başlayacak
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BİLAL GÜL: iyide neden öldü onuda yazsaydınız. . .
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