Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanımız Dr. Öğretim Üyesi Sadık Battal""In Belgesel Projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Desteklenen Projeler...
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Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanımız Dr. Öğretim Üyesi Sadık Battal""In Belgesel Projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Desteklenen Projeler...

Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanımız Dr. Öğretim Üyesi Sadık Battal''In Belgesel Projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Desteklenen Projeler...
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Fakültemiz Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanımız Dr. Öğretim Üyesi Sadık BATTAL'ın "ÇİZGİZAR" Hasan AYCIN Belgesel Filmi Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen 65 proje içinde yer aldı.

Fakültemiz Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanımız Dr. Öğretim Üyesi Sadık BATTAL'ın "ÇİZGİZAR" Hasan AYCIN Belgesel Filmi Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen 65 proje içinde yer aldı. 80. 0000 Tl. bütçe ayrılan belgesel filminin yapımı için değerli hocamızı tebrik eder başarılar dileriz.

Web sayfası için:

https://basin. ktb. gov. tr/TR-289363/bakanliktan-belgesel-film-yapim-projelerine-destek. html Kabul edilen projeler için:

https://sinema. ktb. gov. tr/TR-289356/2021---4-sayili-sinema-destekleme-kurulu-kararlari-acik-. html

Kaynak: Habermetre

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Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanımız Dr. Öğretim Üyesi Sadık Battal""In Belgesel Projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Desteklenen Projeler... - Haberler
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