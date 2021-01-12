Radyo Fenomen FM frekansı kaç? Radyo Fenomen illere göre radyo frekans değerleri nedir? Radyo Fenomen FM radyo frekans numarası!
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Radyo Fenomen FM frekansı kaç? Radyo Fenomen illere göre radyo frekans değerleri nedir? Radyo Fenomen FM radyo frekans numarası!

12.01.2021 14:56 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:59
Radyo Fenomen FM frekansı kaç? Radyo Fenomen illere göre radyo frekans değerleri nedir? Radyo Fenomen FM radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Radyo Fenomen frekans numarası kaçtır? Radyo Fenomen şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Radyo Fenomen frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Radyo Fenomen şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Radyo Fenomen frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Radyo Fenomen frekans numaraları!

RADYO FENOMEN FM İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

Radyo Fenomen radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

87.5 : Balıkesir

92.4 : Kocaeli

95.0 : Eskişehir

96.0 : Antalya

98.0 : İzmir

98.8 : Ankara

100.4 : İstanbul

100.4 : Bursa

102.5 : Konya

Radyo Fenomen radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Radyo Fenomen radyosunu açabilirsiniz.

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