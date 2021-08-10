Radyo Başakşehir'de Enikonu Sohbet 1 yaşında
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Radyo Başakşehir'de Enikonu Sohbet 1 yaşında

Radyo Başakşehir'de Enikonu Sohbet 1 yaşında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Radyo Başakşehir'in sevilen programı Enikonu Sohbet 1. yaşını doldurdu.

Radyo Başakşehir'in sevilen programı Enikonu Sohbet 1. yaşını doldurdu. Deneyimli radyocu Mine Ayman'ın sunduğu program, Türkiye'nin önde gelen isimlerinden oluşan 500'e yakın konuk ile radyo dünyasının en çok konuk alan programlarından biri oldu.

Radyo Başakşehir'in sevilen programı Enikonu Sohbet 1 yaşında. Meslek hayatına 13 yaşında başlayan ve 28. yılını dolduran deneyimli radyocu Mine Ayman'ın sunduğu program, radyo dünyasının en çok konuk ağırlayan programlarından biri oldu. Enikonu Sohbet yayın hayatına başladığı 10 Ağustos 2020 yılından bu yana Hande Yener'den Ece Mumay'a, Gökhan Türkmen'den Ferhat Göçer'e kadar 500'e yakın sanatçı programa konuk oldu.

Radyo Başakşehir'in yayınları artık dinleyenlerin arasında

Kovid-19 salgını süresinde aldığı konuklarla dikkat çeken Enikonu Sohbet programı, hafta içi her gün 14.00-16.00 saatleri arasında hit şarkılar eşliğindeki yayınlarını stüdyo dışına taşıyor. Radyo Başakşehir'in canlı yayın aracı ile program artık farklı noktalardan yayınlanacak.

İlk konuk Özgür Kanat

Enikonu Sohbet, canlı yayın aracıyla 16 Ağustos pazartesi saat 14.00'te Başakşehir Millet Bahçesi'nde dinleyicileriyle bir araya gelecek. Programın canlı yayın aracında ilk konuğu ise sevilen sanatçı Özgür Kanat olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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