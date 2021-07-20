Rachid Ghezzal kimdir? Raşit Gezzal kaç yaşında, nereli? Raşit Gezzal biyografisi!

Galatasaray, Rachid Ghezzal transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon kiralık oynadığı Beşiktaş'ta performansıyla göz dolduran Cezayirli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Peki, Fransız vatandaşlığı da olan oyuncu, genellikle kanat pozisyonunda görev yapmaktadır. Premier League takımlarından Leicester City'de forma giyen Rachid Ghezzal kimdir? Raşit Gezzal kaç yaşında, nereli? Raşit Gezzal mesleği nedir? Raşit Gezzal hayatı ve biyografisi nedir?

Galatasaray, Rachid Ghezzal transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon kiralık oynadığı Beşiktaş'ta performansıyla göz dolduran Cezayirli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Peki, Rachid Ghezzal kimdir? Raşit Gezzal kaç yaşında, nereli? Raşit Gezzal mesleği nedir? Raşit Gezzal hayatı ve biyografisi nedir?

RACHİD GHEEZZAL KİMDİR?

Raşit Gezza (d. 9 Mayıs 1992), Cezayirli futbolcudur. Fransız vatandaşlığı da olan oyuncu, genellikle kanat pozisyonunda görev yapmaktadır. Premier League takımlarından Leicester City'de forma giymektedir.

KULÜP KARİYERİ

Vaulx-en-Velin

Gezzal, futbola 1998 yılında Vaulx-en-Velin takımında başladı ve 2004 yılına kadar bu takımda futbol oynadı.

Lyon

Ghezzal 2004 yılında Vaulx-en-Velin'den Fransa'nın önde gelen Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'un alt yapısına transfer oldu. 1 Temmuz 2020'de Olympique Lyon ile beş yıllık sözleşme imzalayarak profesyonel oldu. Championnat de France Amatör'de kulübün yedek takımıyla iki sezon üst üste oynadıktan sonra, 2012-13 sezonundan önce, teknik direktör Rémi Garde tarafından A takıma alındı. 31 numaralı forma giydi. Ghezzal, 4 Ekim 2012 tarihinde İsrail kulübü İroni Kiryat Şmona ile deplasmanda oynanan ve Lyon'un 4-3 kazandığı karşılaşmada ilk maçına çıktı.

Lyon'un 2013-14 sezonu hazırlık kampında sakatlandı. Bu süreçte 32 maç kaçırdı; 10 Ocak 2014'e kadar forma giymedi. Daha sonra kadroya geri döndü ancak sezonun geri kalanında hiç maça çıkmadı. 2015-16 Ligue 1 sezonunu 29 maçta 8 gol ve 8 asistle tamamladı. Haziran 2017'de Lyon, Ghezzal'ın sözleşmesinin yenilenmeyeceğini duyurdu.

Monaco

Gezzal 7 Ağustos 2017'de bir başka Ligue 1 ekibi Monaco ile dört yıllık sözleşme imzaladı. Monaco'nun Cezayirli futbolcuya €3 milyon imza parası ve yaklaşık €180.000 aylık ödeme yapacağı bildirildi. Lyon'la sözleşmesi 30 Haziran 2017'de sona erdiği için Monaco'ya transferi boservissiz gerçekleşti.

Leicester City

5 Ağustos 2018'de Ghezzal, Premier League takımlarından Leicester City ile dört yıllık bir anlaşma imzaladı. Leicester'daki ilk maçına Fleetwood Town karşısında çıktı. 4-0'lık galibiyette maçın ilk golünü, ceza sahası dışından bir vuruşla attı.

Fiorentina (kiralık)

Cezayirli, 2 Eylül 2019'da Leicester City tarafından satın alma opsiyonu ile Serie A takımlarından Fiorentina'ya kiralandı.

Beşiktaş (kiralık)

2020-21 sezonu öncesi Beşiktaş ile görüşmeye başladı. 5 Ekim 2020 tarihinde sağlık kontrolünden geçip] bir yıllık kiralık olarak yeni takımıyla sözleşme imzaladı. Raşid Gezzal, Beşiktaş'ta 18 numaralı forma formayı tercih etti. Transferin son gününde Gezzal'in evrakları Türkiye Futbol Federasyonu'na motosiklet ile yetiştirildi. Beşiktaş ile ilk maçına 26 Ekim 2020 tarihinde Denizlispor karşısında çıktı ve ilk asistini yaptı. Beşiktaş formasıyla ilk golünü 15 Şubat 2021 tarihinde Gençlerbirliği SK'ne attı. Böylece Beşiktaş'ta gol atan ilk Cezayirli futbolcu oldu. Özellikle Beşiktaş'ın sağ kanadında Valentin Rosier ile iyi bir uyum yakaladı. Lig bitiminde Gezzal Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı ve ligi 17 asist ve 8 gol ile süper ligi asist kralı olarak tamamladı. Beşiktaş'ta José Sosa'dan sonra asist kralı olan 2. yabancı futbolcu oldu.