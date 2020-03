Rabia Kaçmaz'dan kadın avukatın savunmasına tepki...

03.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:53

AVCILAR'da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'ın boğazını falçatayla keserek tecavüz etmeye çalışan ardından öldüğünü düşünerek yol kenarına bırakan ve üzerinden arabayla geçen Emre Çiçek'in yargılandığı dava görüldü. Sanığın kadın avukatı, "Olay iki sevgilinin kavgasıyla başlamıştır. O an gelişmiş bir olaydır. Olayın öncesinde bir planlama yoktur" dedi. Mağdur Rabia Kaçmaz ise "Ne kavgası. Plastik kelepçeler, bantlar… Bunların hepsi yalan mı? Kadın olacaksın bir de. Adam beni kurbanlık koyun gibi kesti" deklinde cevap verdi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanık Emre Çiçek getirilirken mağdur Rabia Kaçmaz ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nce sanık hakkında gönderilen raporda, sanık Çiçek'in atılı suça karşı ceza sorumluluğunun tam olduğuna dair raporu okudu. Mağdur Kaçmaz'ın avukatı, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor hakkında "Rapora katılıyoruz. Sanığın cezai ehliyeti olduğu belirtilmektedir" dedi.

Sanık avukatı ise "Ceza ehliyeti bakımından rapora diyeceğimiz bir şey yoktur. Biz olay anında sanığın aldığı ilaçlar ve psikolojisinin bozukluğu nedeniyle bu şekilde beyanda bulunmuştuk" şeklinde konuştu.

ADAM BENİ KURBANLIK KOYUN GİBİ KESTİSanık avukatı savunmasında "Olay iki sevgilinin kavgasıyla başlamıştır. O an gelişmiş bir olaydır. Olayın öncesinde bir planlama yoktur." dedi. Olayın mağduru Rabia Kaçmaz ise "Ne kavgası.. Plastik kelepçeler, bantlar… Bunların hepsi yalan mı? Kadın olacaksın bir de. Adam beni kurbanlık koyun gibi kesti. Ben her gün bunlarla yatıyorum, kalkıyorum" şeklinde cevap verdi.

TUTUKLULUK HALİNİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİAra kararını açıklayan heyet, sanık Emre Çiçek'in tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

DURUŞMA HER ZAMANKİ GİBİ SKANDALDuruşmanın ardından avukatıyla birlikte basın açıklaması yapan Kaçmaz, "Duruşma her zamanki gibi skandal. Olayın anlık gelişmediğini bildikleri halde sanıkların avukatlarının kalkıp bu durumu inkar etmeleri ve sanığı olumlu yönde etkilemeleri beni çok üzüyor. Ben bir an önce faillerin gereken cezayı almasını istiyorum" dedi. İDDİANAMEDEN

İddianamede olayın Avcılar'da 5 Şubat 2019 tarihinde meydana geldiği belirtiliyor. Adli Tıp Kurumu hazırladığı raporunda, Rabia Kaçmaz'ın hayati tehlike geçirdiğinin saptandığını, vücudunun birçok bölge ve noktasında çok sayıda kesici alet yarası olduğu ifade edildi. İddianamede Emre Çiçek'in "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 23 yıldan 30 yıla, Yunus Kıldır'ın ise "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Kaynak: DHA