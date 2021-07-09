Doya Doya Moda Rabia Ağca kimdir? Rabia Ağca kaç yaşında, aslen nerelidir? Rabia Ağca Instagram kullanıcı adı nedir?

Doya Doya Moda programında isminden sıkça söz ettiren ve programın şampiyonluğa en yakın isimleri arasında yer alan Rabia Ağca, son dönemde en çok merak edilen isimlerin arasında yer almakta. All Star'ı yapılmaya başlanan programda eski başarı isimler yer almaya devam ederken Rabia Ağca kullanıcılar tarafından en çok merak edilen isim oldu. Peki, Rabia Ağca kimdir? Doya Doya Moda Rabia Ağca kaç yaşında, aslen nerelidir?

Rabia Ağca kimdir? Geçtiğimiz sezon başarılı kombinleriyle en çok konuşulan isimler arasında olan Rabia Ağca, programa katılmasının ardından en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. Rabia Ağca ile ilgili detaylı bilgilere, biyografisine ve sosyal medya platformu instagram kullanıcı adına haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOYA DOYA MODA RABİA AĞCA KİMDİR?

Rabia Ağca, 1999 yılında Hatay doğmuştur. Öğrenci olan ve okulunu donduran Rabia, eğitimine devam etme kararı almış ve sınavlara hazırlanmaya başladığını açıklamıştır. 21 yaşında ve 1,68 boyunda olan Rabia Ağca, 75 kilo ve 42 bedendir. Sosyal medya platformu Instagram'da 124 Bin takipçisi bulunan Rabia, @rabiiaagca ismiyle Instagram'da yer almaktadır.