İZMİR (Snob Magazin) -

"Kıyafetlerim ve yoga yüzünden linç yedim"

Defile sonrası Buse İskenderoğlu, gazetecilere sosyal medyada uğradığı haksız eleştirilerden dert yandı. İskenderoğlu "Geçenlerde Sait Halim Paşa Yalısı'nda yoga etkinliğine katıldım diye linç yedim. Alt tarafı yoga. Tarihi yalıda neden yoga yapıyorsun dediler. Orada bir sürü etkinlik yapılıyor. Bir de giyimime kuşamıma tepki gösteriyorlar. Açık giyiniyorsun diyorlar. Benim tarzım bu istediğim gibi giyinirim" dedi. İskenderoğlu formunu nasıl koruyorsun sorusuna da "Spor yapıyorum, aslında beslenmeme de hiç dikkat etmiyorum. Metabolizmam hızlı" yanıtını verdi.

Wilma Elles