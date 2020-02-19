"Tomris" izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor

19.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:41

Yönetmen Satayev; Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı Tomris Hatun'un hayatını beyaz perdeye taşıyan Kazakistan yapımı TOMRİS filminin kast çalışmaları sırasında, Tomris Hatun rolü için istediği oyuncuyu bir türlü bulamayınca aramaları genişletir. 15 bin kişi arasından, aslında bir psikolog olan Almira Tursyn'i bu önemli rolde kameraların karşısına geçirir. At binme, ok atma, kılıç ve bıçak kullanma, dövüş dersleriyle birlikte oyuncu koçundan da dersler alan Tursyn, ilk oyunculuk denemesinin hakkını vermek için aylarca hazırlanır.

Sonuç olarak, MÖ 6. yüzyılda, dönemin en güçlü devletlerinden Pers İmparatorluğu'nu yenerek çok büyük bir başarı elde eden İskit-Saka Türklerinin başkomutanı TOMRİS Hatun'a yakışır bir karakter ortaya çıkartır.

Türkiye yayın haklarını "Siyah Beyaz Film"in aldığı merakla beklenen TOMRİS filmi, 10 Nisan'da CGV Mars Dağıtım aracılığıyla tüm Türkiye'de vizyona girecek.