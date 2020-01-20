20.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:41

Halk müziğinin, dizi ve film müziklerinin usta ismi Mazlum Çimen ile ülkemizin en önemli bas gitaristlerinden Eylem Pelit'in Anadolu nefeslerini şelpe, cura, bağlama ve bas gitarla alışılmışın dışında bir yaklaşımla yorumlayacakları "Şelpe ve Bas Konseri" sanatseverlerle buluşacak.



