"Şelpe ve Bas Konseri" sanatseverlerle buluşacak
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"Şelpe ve Bas Konseri" sanatseverlerle buluşacak

Mazlum Çimen ve Eylem Pelit'in Anadolu nefeslerini yeniden yorumladığı "Şelpe ve Bas Konseri" 20 Ocak Pazartesi akşamı sanatseverlerle buluşacak

20.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:41
"Şelpe ve Bas Konseri" sanatseverlerle buluşacak

Halk müziğinin, dizi ve film müziklerinin usta ismi ile ülkemizin en önemli bas gitaristlerinden Eylem 'in Anadolu nefeslerini şelpe, cura, bağlama ve bas gitarla alışılmışın dışında bir yaklaşımla yorumlayacakları "Şelpe ve Bas Konseri" sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: Snob Magazin

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