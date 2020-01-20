"Şelpe ve Bas Konseri" sanatseverlerle buluşacak
Mazlum Çimen ve Eylem Pelit'in Anadolu nefeslerini yeniden yorumladığı "Şelpe ve Bas Konseri" 20 Ocak Pazartesi akşamı sanatseverlerle buluşacak
20.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:41
Halk müziğinin, dizi ve film müziklerinin usta ismi Mazlum Çimen ile ülkemizin en önemli bas gitaristlerinden Eylem Pelit'in Anadolu nefeslerini şelpe, cura, bağlama ve bas gitarla alışılmışın dışında bir yaklaşımla yorumlayacakları "Şelpe ve Bas Konseri" sanatseverlerle buluşacak.
Kaynak: Snob Magazin
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