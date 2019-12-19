"Karga İletişim Ödülleri" 3. kez sahiplerini buluyor!
Bu yıl 3.sü düzenlenen "Karga İletişim Ödülleri" 23 Aralık'ta Profilo'da sahiplerini bulacak
Avcılar Ispartakule'de bulunan İstanbul Büyükşehir Şehit Şerife Bacı Anadolu Lisesi PR öğrencileri tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve bir süre önce lisenin öğrenci pr ve medya platformu olarak& ; "Karga Medya İletişim Ödülleri" ismini aldı.
İstanbul ilindeki medya, pr ve iletişim öğrencileri arasında yapılan anketlerle sonucu belirlenen ödül töreni, 23 Aralık akşamı Şişli Profilo Kültür Merkezi Büyük Sahnesinde gerçekleştirilecek.