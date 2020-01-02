"Ağaçlar Ayakta Ölür" 5 Ocak'ta Trump sahne'de
İspanyol yazar, şair Alejandro Casona'nın dünya klasikleri arasında yer alan duygusal komedisi "Ağaçlar Ayakta Ölür", Tiyatrokare yapımı ve Nedim Saban yönetmenliğinde sahneleniyor
02.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:41
Oynadığı oyunlarla nice ödül kazanan Nevra Serezli, Nuri Gökaşan, Burcu Kazbek, Arif Güney, Oral Özer, Meltem Özleven ve Mahir Akgündoğdu'nun başrollerini paylaştığı oyun, 5 Ocak Pazar günü saat 18.00'da Trump Sahne'de tiyatro severlerle buluşuyor.
Kaynak: Snob Magazin
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