Quincy Jones'un Keşfi Alfredo Rodríguez 11 Şubat'ta CRR'de

Rodríguez, Michael Jackson'nın da yapımcısı olmuş efsanevi yapımcı Quincy Jones tarafından 2006'da Montreux Caz Festivali'nde keşfedilmiş.

CRR'de vereceği konserde Rodríguez'e bir ses simyacısı olan ve Grammy adaylığı da bulunan Panagiotis Andreou (bas), 'latin caz'ın yapım şeklini değiştiren Kübalılar grubunun lideri olan Michael Olivera (davul) eşlik edecek. Konser saat 20.00'de başlayacak.

Cazın ve Doğaçlamanın Sınır Tanımayan Tanımı: Alfredo Rodríguez

Grammy adaylığı bulunan Rodríguez'in performansı efsanevi caz piyanistleri Keith Jarrett, Thelonious Monk ve Art Tatum'u hatırlatıyor. Havana'nın klasik konservatuarlarında eğitim gören Rodriguez, Cuban caz'ın yanı sıra Bach ve Stravinsky'e de hâkim bir isim.

Müzikte her zaman global bir dil yakalamayı hedefleyen Quincy Jones, onun bu yönünü ortaya çıkarmış.Yapımcılığını üstlendiği albüm "Chan Chan"de efsaneleşmiş bir Compay Segundo bestesinin yanı sıra yeni dönem Küba şarkılarını ve Rodríguez'in kendi bestelerini bir araya getirmiş.

Alfredo Rodríguez cazın ve doğaçlamanın sınır tanımayan tanımı olarak öne çıkıyor. Sanattaki ustalığı, onun dünya çapında prestijli sahnelerde sık sık yer almasını sağlıyor.

20-30-50 ve 80 TL olan konser biletleri CRR Konser Salonu gişesi ve Biletix'te satışta.

Bültenler - Güncel