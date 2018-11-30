Efsane Yönetmen Quentin Tarantino, 20 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evlendi
Kült filmlerin efsane yönetmeni Quentin Tarantino, 35 yaşındaki İsrailli şarkıcı Daniella Pick'le aşk dolu bir törenle evlendi.
ABD'li film yönetmeni, tam adıyla Quentin Jerome Tarantino, kendisinden 20 yaş küçük İsrailli şarkıcı Daniella Pick'le dünya evine girdi.
DÜĞÜNE AİLE ÜYELERİ ve YAKIN DOSTLARI KATILDI
Pulp Fiction, Kill Bill, Inglorius Bastards, Django Unchained gibi filmlerin ünlü yönetmeni, 2 oscar ödüllü Quentin Tarantino, 35 yaşındaki İsrailli şarkıcı Daniella Pick'in düğün törenlerine, aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı aktarıldı.
55 YAŞINDA İLK KEZ EVLENDİ
55 yaşında ilk kez evlenen Quentin Tarantino ile kendisinden 20 yaş küçük olan nişanlısı Daniella Pick'in evlilik töreni, meşhur Beverly Hills'teki ünlü bir restoranda yapıldı.Bir yıl önce nişanlanan çiftin düğününe, yeni evli çiftin yaptığı romantik danslar damgasını vurdu.
NASIL TANIŞTILAR?
Tarantino ile Pick, yönetmenin Inglorius Bastards filminin İsrail'deki tanıtım etkinlikleri sırasında tanışmıştı.
-
Adamdaki tipe bak. Hangi kadın bununla evlenir ki?Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
yahudi iyiymişCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Didem erol yastadır şimdi.. seni almadı gitti elin israillisini aldı.. bu utanç hepimizin :))Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
yahudi iyiymişCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Yeni temalar sevgi, huzur ve doğaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır