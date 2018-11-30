Efsane Yönetmen Quentin Tarantino, 20 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evlendi

ABD'li film yönetmeni, tam adıyla Quentin Jerome Tarantino, kendisinden 20 yaş küçük İsrailli şarkıcı Daniella Pick'le dünya evine girdi.

DÜĞÜNE AİLE ÜYELERİ ve YAKIN DOSTLARI KATILDI

Pulp Fiction, Kill Bill, Inglorius Bastards, Django Unchained gibi filmlerin ünlü yönetmeni, 2 oscar ödüllü Quentin Tarantino, 35 yaşındaki İsrailli şarkıcı Daniella Pick'in düğün törenlerine, aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı aktarıldı.

55 YAŞINDA İLK KEZ EVLENDİ

55 yaşında ilk kez evlenen Quentin Tarantino ile kendisinden 20 yaş küçük olan nişanlısı Daniella Pick'in evlilik töreni, meşhur Beverly Hills'teki ünlü bir restoranda yapıldı.Bir yıl önce nişanlanan çiftin düğününe, yeni evli çiftin yaptığı romantik danslar damgasını vurdu.

NASIL TANIŞTILAR?

Tarantino ile Pick, yönetmenin Inglorius Bastards filminin İsrail'deki tanıtım etkinlikleri sırasında tanışmıştı.

Quentin Tarantino - Daniella Pick

Quentin Tarantino - Daniella Pick