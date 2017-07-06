Qnb Finansbank Bu Kez 'Keşanlı Ali Destanı' İle Sahnede

Çalışanlarının iş hayatı ile sosyal hayatı birlikte sürdürmelerine fırsatlar sunan QNB Finansbank,artık geleneksel hale gelen sahne performanslarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz yıllarda "Lüküs Hayat" ve "Damdaki Kemancı" gibi önemli müzikalleri sahneleyen Finansçılar bu yıl Türk Tiyatrosu'nun en önemli eserlerinden biri olan "Keşanlı Ali Destanı"müzikalini sahneledi.

Haldun Taner tarafından yazılan ve müzikleri Yalçın Tura'ya ait olan oyun 23 Haziran Cuma akşamı Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahnelendi. 650 kişinin izlediği oyunun tüm geliri coğrafyamızın kültürel zenginliklerini koruma amacı ile faaliyet gösteren Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı'na bağışlandı.

Etkinlikle ilgili konuşan QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp, "Büyük bir emek ve özveri ile Türk Tiyatrosu'nun ölümsüz eserlerinden biri olan Keşanlı Ali Destanı'nı başarıyla sahneye taşıyan Finansçılarımızı tebrik ediyoruz. Kurum olarak çalışanlarımızın sosyal, kültürel ve entelektüel gelişimine katkıda bulunmayı, iş ve sosyal yaşamı birlikte sürdürmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Değerli Finansçılarımızın da katkılarıyla faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Şair-yazar Sunay Akın'ın da izleyiciler arasında olduğu oyunu Sitare Bilge yönetti, organizasyonu ise Artfellas'dan Merih Özgüz yaptı.

Keşanlı Ali Destanı'nın sahneleyen Finansçılar: Ayhan İlhan, Hediye Bozduman, Emre Alptekin, İlker Ersin, Şahin Aslan, Nevin Yılmaz, Damla Ocak, Can Erdin, Bahadır Alın, Ayşe Fatma Çeltikçi, Pelin Uysal, Bahadır Uzun, Helin Yıldız, Burcu Tütün, Hazal Alkan, Can Veli Sarı, Neslihan Soytürk oldu.