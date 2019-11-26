PVC çerçeveyi otomobilin tavanında taşıdı
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PVC çerçeveyi otomobilin tavanında taşıdı

PVC çerçeveyi otomobilin tavanında taşıdı Adana'da bir sürücünün otomobilinin tavanında PVC çerçeveyi taşıması görenleri hayrete düşürdüADANA - Adana'da bir sürücünün otomobilinin tavanında PVC çerçeve taşıması görenleri şaşırttı.

26.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:44
PVC çerçeveyi otomobilin tavanında taşıdı

PVC çerçeveyi otomobilin tavanında taşıdı

'da bir sürücünün otomobilinin tavanında PVC çerçeveyi taşıması görenleri hayrete düşürdü

ADANA - Adana'da bir sürücünün otomobilinin tavanında PVC çerçeve taşıması görenleri şaşırttı.

Merkez Seyhan ilçesinde bulunan 'nda bir otomobil sürücüsünün PVC çerçeveyi taşıma şekli herkesin dikkatini çekti. Sürücü, aracın tavanına bağladığı çerçeveyle diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti.

Sürücü Adana trafiğinin en yoğun olduğu D-400 Karayolu'nda tehlikeye aldırmadan gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: PVC çerçeveyi otomobilin tavanında taşıdı
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