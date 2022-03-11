Putin talimatı verdi! Kan kaybeden Rus ordusuna destek Orta Doğu'dan geldi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 16. güne girilirken, iki taraf arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor. İki taraf arasında yaşanan çatışmalar sonucu kayıplar özellikle Rus ordusu aleyhine artış gösterirken Vladimir Putin'den bu kayıpları telafi edecek bir açıklama geldi.

ORTA DOĞU'DAN GÖNÜLLÜ SAVAŞÇILAR GETİRİLECEK

Putin, Orta Doğu'dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak "gönüllü savaşçıların" Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatı verdi. Uzmanlar Putin'in hem personel hem de teçhizat kayıplarının artması üzerine bu kararı aldığını düşünüyor.

PENTAGON OLAYI SIZDIRMIŞTI

Pentagon'dan üst düzey yetkili, 7 Mart günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da savaşmak üzere Suriye'den savaşçı topladığı haberlerinin doğru olduğunu söylemişti.

12 BİNDEN FAZLA RUS ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-11 Mart'taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı. Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 12 binden fazla asker öldürüldü, Ruslara ait 57 uçak, 83 helikopter, 353 tank, 1165 zırhlı araç, 125 top, 58 roketatar sistemi ve 31 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri ayrıca son 16 günde Ukrayna'da 558 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 7 İHA kaybetti.