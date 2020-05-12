Putin açıkladı! Ücretli izinleri sona eren Ruslar işbaşı yapıyor Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, çalışanlara yönelik idari izinlerin 12 Mayıs'tan itibaren sona ereceğini bildirmesinin ardından vatandaşlar bugün iş hayatına geri dönüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölge yetkilileriyle video konferans yoluyla yaptığı toplantı öncesinde koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Salgına yönelik tedbirlerin hemen sona erdirilemeyeceğini söyleyen Putin, çalışanlara yönelik idari iznin bittiğini, 12 Mayıs itibariyle işbaşı yapılacağını belirtti.

ÇALIŞANLAR İŞBAŞI YAPIYOR

Rusya'da 28 Mart'tan bu yana devam eden çalışanlara yönelik idari iznin 12 Mayıs'tan itibaren son bulacağını bildiren Putin, "Bugün, çalışanlara yönelik idari izin süresi için son gün." dedi. Salgınla mücadelenin devam ettiğine dikkat çeken Putin, uzun süren tatil döneminin salgının yayılmasını durdurduğunu ifade etti. Putin, bu sayede sağlık sisteminin hazırlık seviyesini artırdıklarını kaydetti. Putin, tedbirlerin yumuşatılması konusunda zamana ihtiyaç olduğuna işaret ederek, buna karşılık bölge valilerinin tedbirlerin yumuşatılması ya da sertleşmesi konusunda salgının durumuna göre karar almaya devam edebileceğini söyledi.

HER ÇOCUK İÇİN EKONOMİK YARDIM

Rusya Devlet Başkanı, koronavirüs önlemleri kapsamında ülkede 3-15 yaşları arasındaki her çocuğa devlet tarafından tek seferlik 10 bin ruble (960 TL) ödeme yapılacağını, ifade etti. Nisan ayı boyunca ücretli resmi tatil ilan edilen Rusya'da, daha sonra bu süre 11 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

Kaynak: DHA