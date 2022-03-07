Putin ne zaman başkan oldu? Rusya lideri Vladimir Putin kaç yıldır başkan?

Putin ne zaman başkan oldu, Vladimir Putin kaç yıldır başkan sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Vladimir Vladimiroviç Putin, Rusya'nın şu anki başkanı olan Rus politikacı ve eski istihbarat görevlisidir. Putin ne zaman başkan oldu? Vladimir Putin kaç yıldır başkan?

VLADİMİR PUTİN KİMDİR?

Vladimir Vladimiroviç Putin 7 Ekim 1952 tarihli Leningrad, SSCB doğumlu Rus siyasetçi ve Rusya devlet başkanıdır. Putin 1999-2000 yılları arasında başbakanlık, 2000-2008 yılları arasında Başkanlık, 2008-2012 yılları arasında tekrar başbakanlık görevini üstlenmiştir. Başbakanlığı döneminde İktidar partisi Birleşik Rusya'nın genel başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Baba tarafından dedesi, Sovyetler Birliği kurucusu Vladimir Lenin'e, Lenin'in eşi Nadejda Krupskaya'ya ve Stalin'e belli sürelerde aşçılık yapan Spiridon Ivanoviç Putin olan Vladimir Putin, 7 Ekim 1952 tarihinde SSCB döneminde adı Leningrad olan St Petersburg kentinde Vladimir Spiridonoviç Putin ve Maria Ivanovna Shelomova çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 1975'te mezun olan Putin, yüksek lisansını ekonomi alanında yaptı. Mezuniyetinin ardından, 1975'ten itibaren KGB'de çalışmaya başlayan Putin, bir süre Almanya'da görev yaptı, Leningrad'a dönmesinin ardından da üniversite yönetiminde görev aldı.

PUTİN KAÇ YAŞINDA?

Vladimir Putin 69 yaşındadır. Putin, 9-16 Ağustos 1999 tarihleri arasında başbakan yardımcısı ve başbakan vekilliği, 16 Ağustos'tan itibaren de başbakan olarak görev yapmaya başladı.

PUTİN NE ZAMAN BAŞKAN OLDU?

Putin, 1998-1999 yıllarında, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) başkanlığını yaparken, aynı zamanda, Sovyetler Birliği sonrasındaki yeni Rusya'nın politik bürosu olarak da adlandırılan Rusya Güvenlik Konseyi'nin sekreterliği görevini yürüttü. 1999-2000 yılları arasında başbakanlık, 2000-2008 yılları arasında Başkanlık, 2008-2012 yılları arasında tekrar başbakanlık görevini üstlenmiştir.

Haberler.com - Gündem