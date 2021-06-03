Putin'le yaptığı dans nedeniyle tüm dünyada adından söz ettiren Avusturya eski Dışişleri Bakanı, Rus petrol devinde yönetim kurulu üyesi oldu
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Putin'le yaptığı dans nedeniyle tüm dünyada adından söz ettiren Avusturya eski Dışişleri Bakanı, Rus petrol devinde yönetim kurulu üyesi oldu

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Dünya

Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Ağustos 2018'deki düğünün töreninde yaşadıklarını tüm dünyaya paylaşmıştı. Düğününde Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'le dans ettiği ve dansın sonunda Putin'in önünde eğildiği görüntüler oldukça ilgi çekmişti. Bir süredir Rus kaynaklı bir sitesinde köşe yazarlığı yapan Kneissl, Rusya'nın devlet kontrolündeki petrol devi şirketi Rosneft'e yönetim kurulu üyesi seçildi.

2018 yılında evlenen Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, hem çok tepki çeken hem de o tarihte bütün gazete manşetlerini süsleyen düğünde Putin'le dans ettiği görüntüleri paylamış, görüntüler çok konuşulmuştu.

PUTİN'İN ÖNÜNDE EĞİLMİŞTİ

Kneissl, Putin'le dans ettikten sonra öne eğilerek selam vermiş, bu hareketiyle de eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Bu eleştirileri de yanıtsız bırakmayan Kneissl "Baloya gittiyseniz en sonunda bunun yapıldığını görmüşsünüzdür. Rus lider benden önce eğildi, sonra da ben de ona eğilerek karşılık verdim" sözleriyle kendisini savunmuştu. Bakan Kneissl, görgü kuralları gereği yaptığı bu jest dışında kimsenin önünde eğilmeyecek bir insan olduğunun da altını çizmişti.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ SEÇİLDİ

Bu çok tartışılan olaydan neredeyse üç yıl sonra ise oldukça ilginç bir gelişme yaşandı. Avusturya'nın Dışişleri eski bakanı Karin Kneissl, Rusya'nın devlet kontrolündeki petrol devi şirketi Rosneft'e yönetim kurulu üyesi seçildi.

BİR SÜREDİR KÖŞE YAZARLIĞI YAPIYORDU

Kneissl, 2019'da bakanlık görevi sona erdikten ve hükümetten ayrıldıktan sonra, 2020 yılında Rusya'nın devlet destekli sitesi Russia Today'de (www.rt.com) köşe yazarı oldu. Bu yazarlık görevinden sonra Kneissl, 2021'in Mart ayında adaylığını koyduğu Rosneft'in yıllık genel kurul toplantısında şirkete katıldığını duyurdu.

"ŞİRTKETTE BAĞIMSIZ BİR YÖNETİCİ OLARAK GÖREV YAPACAĞIM"

Kneissl, yaptığı açıklamada "Şirkete bağımsız bir yönetici olarak görev yapacağım" ifadesini kullanırken The Guardian'da yer alan habere göre şirkette artık bir yönetim kurulu üyesi olarak çalışıyor.

MAAŞI AÇIKLANMADI

Şu an için Kneissl'in şirketten ne kadar maaş alacağı açıklanmadı. Öte yandan, görev yaptığı süre boyunca Putin ile olan dostluğu dikkat çeken Almanya'nın eski Başbakanı Gerhard Schröder de aynı yoldan geçmişti.

Putin'le yaptığı dans nedeniyle tüm dünyada adından söz ettiren Avusturya eski Dışişleri Bakanı, Rus petrol devinde yönetim kurulu üyesi oldu
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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