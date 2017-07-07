Putin'le Konuşurken Merkel'in Takındığı Tavır Sosyal Medyaya Damga Vurdu

Almanya'nın Hamburg kentinde bugün başlayan G-20 zirvesi kritik toplantılar ve görüşmelerin yanı sıra ilginç anlara da sahne oluyor.

Zirvenin öğlenki bölümünde Rusya Devlet Başkanı Putin ile ev sahibi Almanya Başbakanı Merkel arasında ayaküstü bir sohbet gerçekleşti.

MERKEL'İN YÜZÜ İÇİNİ YANSITTI

İki liderin jestlerini de kullandıkları hararetli sohbette bir ara Putin, Merkel'e elleriyle bir şeyler anlatırken Merkel'in yüzünün aldığı "sıkılmış" tavır kameralara yansıdı.

Sosyal medyaya düşen görüntüler, Rus ve Alman kullanıcılar kadar Türk kullanıcıların da ilgisini çekti.