Putin'in yıllık basın toplantısı Kovid-19 salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi
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Putin'in yıllık basın toplantısı Kovid-19 salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi

17.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:44

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da yıllık basın toplantısı düzenlendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da yıllık basın toplantısı düzenlendi. Bu yıl düzenlenen toplantıya Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlı sayıda gazeteci alındı. Putin, soruları canlı yayın üzerinden cevapladı.

Putin'in yıllık basın toplantısı Kovid-19 salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi
Putin'in yıllık basın toplantısı Kovid-19 salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi
Putin'in yıllık basın toplantısı Kovid-19 salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi
Putin'in yıllık basın toplantısı Kovid-19 salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Karacan

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