Putin'in yıllık basın toplantısı Kovid-19 salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi
17.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:44
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da yıllık basın toplantısı düzenlendi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da yıllık basın toplantısı düzenlendi. Bu yıl düzenlenen toplantıya Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlı sayıda gazeteci alındı. Putin, soruları canlı yayın üzerinden cevapladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Karacan