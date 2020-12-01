Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı
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Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı

01.12.2020 10:23 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:34

Rusya lideri Putin'in "Kızıma da yapıldı, yan etkisi yok" dediği Sputnik V aşısının testlerinde birinci dozunu alan 20 kişi enfekte oldu. Rusya ön denemeler sonucunda Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 92 olduğunu açıklamıştı.

Rusya'nın yaz aylarında tescil verdiği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bile "Benim kızım da aşı oldu, yan etkisi olmadı" sözleriyle desteklediği Sputnik V isimli aşıdan kötü haber geldi. Euronews'te yer alan habere göre Sputnik V aşısı olan yaklaşık 20 kişiye bir süre sonra koronavirüs bulaştı.

RUSYA'DAN DÜZELTME GELDİ

Moskova Devlet Tıp Üniversitesi Sechenov'da enstitüsü direktörü olan Vadim Tarasov, "Bu kişilerin aşılandıktan sonra koronavirüs olduklarını söylemek doğru değil. Aşılandıysanız ve birinci ile ikinci doz arasında hastalandıysanız, bu aşının henüz bağışıklık yanıtı geliştirmemiş olmasından kaynaklı" dedi.

Tarasov, aşılama sonrasındaki 42. günde bağışıklık geliştiğini ifade etti. Tarasov, Sputnik V aşısının yazın Seçenov Üniversitesi'nde yapılan ilk aşama testlerine katılan gönüllülerin hiçbirinin koronavirüse yakalanmadığını söyledi. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü'nün geliştirdiği aşının klinik testlerine 18 Haziran'da başlanmıştı.

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Putin'in 'Benim kızım da oldu, yan etkisi' yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı

İKİNCİ AŞI DENEMELERİ DE BAŞLADI

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Rusya'nın ikinci koronavirüs aşısı EpiVacCorona'nın geniş çaplı insan denemelerine pazartesi günü başlatıldığını açıkladı.

Vektor Viroloji ve Biyoteknoloji merkezi tarafından geliştirilen EpiVacCorona'nın bu ay 60'ın üzerinde 150 gönüllü ve 18 yaşın üzerinde 3 bin gönüllü üzerinde denemeler yapılacak.

TASS haber ajansına göre testler Moskova, Kazan ve Kaliningrad da dahil olmak üzere birçok farklı kentte yapılacak.

Putin'in 'Benim kızım da oldu, yan etkisi' yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı
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