Putin, hafta sonu tatili için Savunma Bakanı ile Sibirya'ya gitti

ABD-Rusya gerginliği sürerken Devlet Başkanı Putin'den gövde gösterisi gibi bir ziyaret geldi. Rus lider, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bu haftasonu dinlenmek için Sibirya'ya gitti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hafta sonunu Sibirya'da geçirdiği bildirildi. Başkan Putin'e Savunma Bakanı Sergei Şoygu'nun eşlik ettiği ifade edildi.

PUTİN ARAZİ ARACI SÜRDÜ

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise basına yaptığı açıklamada, hafta sonunu Sibirya bölgesinde geçiren Başkan Putin ve Bakan Şoygu'nun arazi aracı kullandığını ve Sibirya taygasında yürüdüğünü belirtti. Ayrıca Bakan Şoygu'nun, Başkan Putin'e ahşap el sanatları ile uğraştığı atölyesini gezdirdiği ifade edildi.

Rus lider 2019 yılında doğum gününden kısa süre önce Tuva'ya gitmişti. Rus lider Şoygu ile birlikte dağlarda dolaşmış, mantar toplamıştı. Putin önceki günlerde, hafta sonu Tayga'ya gidip biraz dinlenmek istediğini belirtmişti.

BİDEN'IN SÖZLER İKİ ÜLKE ARASINDA GERGİNLİĞE NEDEN OLMUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "katil" olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bedel ödeyeceğini" söylemişti. Bu sözlere Rusya'dan sert yanıt gelirken iki ülke arasında gerginlik tavan yapmıştı.

İşte Putin'in ziyaretinden fotoğraflar:

Kaynak: Demirören Haber Ajansı