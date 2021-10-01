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Putin–Erdoğan zirvesinin sonuçlarını nasıl okumalı?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de bir araya geldi. Görüşmeyi yorumlayan, Türkiye'nin eski Şam Büyükelçisi Ömer Önhon, "Soçi toplantısı Türk-Rus ilişkilerinde çok önemli bir toplantı olarak tarihte yerini alacaktır. Bu demek değil ki çözüme emin adımlarla gidiliyor. Ancak her iki taraf da Suriye'de artık farklı bir kompozisyona gidilmesi gerektiğinin farkında. Kalıcı nihai çözüm vakti geldi. Mesele bunun nasıl yapılacağı ve nasıl idame ettirileceği. Suriye'de çok anormal bir durum ve çözülmesi gereken çok fazla sorun var" dedi.

Putin–Erdoğan zirvesinin sonuçlarını nasıl okumalı?
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