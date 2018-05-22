Putin, Devlet Duma'sına Kudrin'in Adaylığını Sundu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Maliye Bakanı Aleksey Kudrin'in Sayıştay Başkanlığı görevine adaylığını Duma'nın değerlendirmesine sundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Maliye Bakanı Aleksey Kudrin'in Sayıştay Başkanlığı görevine adaylığını Duma'nın değerlendirmesine sundu.
Duma basın servisinin açıklamasında, "Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Maliye Bakanı Aleksey Kudrin'in Sayıştaş Başkanlığı görevine adaylığını Duma'ya sundu" denildi.
Daha önce, Rusya Devlet Başkanı basın sözcüsü Dmitry Peskov, Kremlin 'in Sayıştay Başkanlığı için aday listesini aldığını söyledi. - Moskova