Putin'den Zaharçenko İçin Taziye Mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Aleksandr Zaharçenko'nun ölümü nedeniyle taziye mesajlarını iletti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Aleksandr Zaharçenko'nun ölümü nedeniyle taziye mesajlarını iletti.
Putin'in açıklaması şu şekilde:
"Aleksandr Zaharçenko'nun trajik ölümü nedeniyle en derin taziye mesajlarımı kabul edin. Zaharçenko'nun ailesine ve yakınlarına, tüm Donbass sakinlerine baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Rusya her zaman sizinle olacak." - Moskova