Putin'den Zaharçenko İçin Taziye Mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Aleksandr Zaharçenko'nun ölümü nedeniyle taziye mesajlarını iletti.

Putin'in açıklaması şu şekilde:

"Aleksandr Zaharçenko'nun trajik ölümü nedeniyle en derin taziye mesajlarımı kabul edin. Zaharçenko'nun ailesine ve yakınlarına, tüm Donbass sakinlerine baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Rusya her zaman sizinle olacak." - Moskova