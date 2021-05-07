Putin'den Türkiye'de de üretimine başlanacak Sputnik V aşısı için ilginç benzetme: Kalaşnikof gibi güvenilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Putin'den Türkiye'de de üretimine başlanacak Sputnik V aşısı için ilginç benzetme: Kalaşnikof gibi güvenilir

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Türkiye'nin 50 milyon doz alımı için anlaşma imzaladığı ve yakında ülkemizde de üretimine başlanacak Sputnik V aşısı için Rusya lideri Vladimir Putin'den dikkat çeken bir benzetme geldi. Putin, tek dozda yüzde 79,4 etkinlikte koruma sağlayan Sputnik Light aşısıyla ilgili olarak "Kalaşnikof gibi güvenilir" ifadesini kullandı. Benzer bir yorum daha önce Avusturyalı bir doktor tarafından da yapılmıştı.

Sovyetler Birliği (SSCB) döneminde üretilen Kalaşnikof tüfekleri hâlâ dünyanın dört bir yanında kullanılıyor. Rusya'daki sağlık yetkilileri dün Sputnik V aşısının tek dozluk versiyonu olan Sputnik Light'a acil kullanım onayı verdi.

TÜRKİYE'DE DE ÜRETİMİNE BAŞLANACAK

Türkiye'nin de 50 milyon doz aşı için anlaşma imzaladığı ve yakında ülkemizde de üretimine başlanacak iki dozluk Sputnik V aşısı, AstraZeneca, Sinovac ve Janssen aşılarında olduğu gibi viral vektör yöntemiyle üretiliyor. Bu yöntemde koronavirüsün bir parçası, zararsız hale getirilmiş bir virüsün içine eklenerek insan vücuduna enjekte ediliyor ve bağışıklık sisteminin koronavirüsü tanıyarak bir savunma mekanizması geliştirmesi sağlanıyor.

SPUTNIK LIGHT'IN TEK DOZDAKİ KORUMASI YÜZDE 79,4

Sputnik V dünyanın dört bir yanında onlarca ülkede kullanılıyor. Dün verileri açıklanan Sputnik Light'ın ise tek dozda yüzde 79,4 etkinlikle koruma sağladığı belirtiliyor. Aşıyı geliştiren Gamaleya Enstitüsü "Tek dozluk aşı daha kısa sürede daha fazla insana bağışıklık kazandırmayı mümkün kılıyor" diyor.

"KALAŞNİKOF GİBİ GÜVENİLİR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ülkesinde geliştirilen Sputnik aşıları için "Kalaşnikof gibi güvenilir" dedi. Benzer bir yorum daha önce Avusturyalı bir doktor tarafından da yapılmıştı.


Putin'den Türkiye'de de üretimine başlanacak Sputnik V aşısı için ilginç benzetme: Kalaşnikof gibi güvenilir
Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını yüzde 89.7 olarak açıkladı
Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını yüzde 89.7 olarak açıkladı
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 304 kişi vefat etti, 22 bin 388 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 304 kişi vefat etti, 22 bin 388 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'de iki doz korona aşısı yaptıran sayısı 10 milyonu geçti
Türkiye'de iki doz korona aşısı yaptıran sayısı 10 milyonu geçti
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Fahrettin Altun Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Acun Ilıcalı Burcu Biricik Hakan Sabancı
Spor Salih Uçan Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Putin'den Türkiye'de de üretimine başlanacak Sputnik V aşısı için ilginç benzetme: Kalaşnikof gibi güvenilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 10:30:00. #1.16#

title