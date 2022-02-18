Putin'den gerilimi düşürecek Ukrayna mesajı: NATO ile müzakereye hazırız
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Rusya-Ukrayna krizi tırmanırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. NATO ile güvenlik garantileri konusunda müzakerelere devam etmeye hazır olduklarını belirten Putin, "Kiev'in yapması gereken sadece, Donbas temsilcileri ile müzakere masasına oturmak ve krizin çözümü üstünde anlaşmak. Bu, ne kadar erken olursa o kadar iyi olur" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Moskova'da gerçekleştirdiği görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.
Putin, yaptığı açıklamada, Rusya ve Belarus ordularının Belarus'ta gerçekleştirmekte oldukları ortak tatbikatın Ukrayna ya da başka bir taraf için tehdit oluşturmadığını kaydetti.
Ukrayna'nın doğusunda gerilimin artmasına ilişkin Rusya lideri, "Tam olarak şu anda Donbas'taki durumun tırmandığını gözlemliyoruz. NATO ile güvenlik garantileri konusunda müzakerelere devam etmeye hazırız." dedi.
Putin, Ukrayna'nın doğusundaki krizi sonlandırma çabalarında ilerleme sağlanmadığını ve siyasi danışmanlar düzeyinde sürdürülen temasların bir sonuç vermediğini kaydederek, "Kiev'in yapması gereken sadece, Donbas temsilcileri ile müzakere masasına oturmak ve krizin çözümü üstünde anlaşmak. Bu, ne kadar erken olursa o kadar iyi olur" ifadelerini kullandı.