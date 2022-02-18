Putin'den gerilimi düşürecek Ukrayna mesajı: NATO ile müzakereye hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Moskova'da gerçekleştirdiği görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.

TATBİKAT TEHDİT OLUŞTURMUYOR

Putin, yaptığı açıklamada, Rusya ve Belarus ordularının Belarus'ta gerçekleştirmekte oldukları ortak tatbikatın Ukrayna ya da başka bir taraf için tehdit oluşturmadığını kaydetti.

"DONBAS'TAKİ GERİLİM TIRMANIYOR"

Ukrayna'nın doğusunda gerilimin artmasına ilişkin Rusya lideri, "Tam olarak şu anda Donbas'taki durumun tırmandığını gözlemliyoruz. NATO ile güvenlik garantileri konusunda müzakerelere devam etmeye hazırız." dedi.

UKRAYNA'YA ÇAĞRI

Putin, Ukrayna'nın doğusundaki krizi sonlandırma çabalarında ilerleme sağlanmadığını ve siyasi danışmanlar düzeyinde sürdürülen temasların bir sonuç vermediğini kaydederek, "Kiev'in yapması gereken sadece, Donbas temsilcileri ile müzakere masasına oturmak ve krizin çözümü üstünde anlaşmak. Bu, ne kadar erken olursa o kadar iyi olur" ifadelerini kullandı.