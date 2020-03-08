Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi
Daha önce her sabah dut pekmezi yediğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya Devlet Başkanı Putin, İdlib görüşmesi öncesinde her sabah yediği yaban mersini, yulaf ve sütü tavsiye etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz gün Moskova'da ağırladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sabah kahvaltılarında yediği yaban mersini, yulaf ve sütü yemesini tavsiye etti. Hatırlanacağı üzere Erdoğan, her sabah yediği bir kaşık dut pekmeziyle zinde kaldığını açıklamıştı.
İdlib'de yaşanan krizin ardından en çok beklenen görüşme Erdoğan-Putin görüşmesiydi. İki lider geçtiğimiz perşembe günü Moskova'da bir araya geldi.
PUTİN'DEN KAHVALTI TAVSİYESİ
Suriye'de atılacak adımları belirleyen iki isim, İdlib'i görüşmeden önce gündelik yaşamdan bahsetti. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her sabah kahvaltıda yaban mersini, yulaf ve süt yediğini belirtip ona da bunları tavsiye etti.
NE OLMUŞTU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şubat ayı başında yaptığı açıklamada vücudunun dinç olması için neler yediğini şu sözlerle anlatmıştı: "Benim bir tavsiyem var. Bunu sağlıkçılar da söylüyor. Yine de üşütmeyin. Aman ateşe falan dikkat edin. Tabi bunlar belirtileri. Hepsinden öte kendinize güvenin. Gıdalarınıza dikkat edin. Bizim özel bazı tedbirimiz var mı derseniz, öyle bir tedbir inanın yok. Vücudu güçlü tutacağız. Bizim bazı arkadaşlar sağ olsunlar ara sıra dut pekmezi gönderirler. Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım. Çünkü kan yapar. Ağırlıklı olarak Erzurum'dan."
Haberin Videosu: Putin'den Erdoğan'a kahvaltı önerisi: Yaban mersini, yulaf ve süt