Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz gün Moskova'da ağırladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sabah kahvaltılarında yediği yaban mersini, yulaf ve sütü yemesini tavsiye etti. Hatırlanacağı üzere Erdoğan, her sabah yediği bir kaşık dut pekmeziyle zinde kaldığını açıklamıştı. İdlib'de yaşanan krizin ardından en çok beklenen görüşme Erdoğan-Putin görüşmesiydi. İki lider geçtiğimiz perşembe günü Moskova'da bir araya geldi. PUTİN'DEN KAHVALTI TAVSİYESİ Suriye'de atılacak adımları belirleyen iki isim, İdlib'i görüşmeden önce gündelik yaşamdan bahsetti. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her sabah kahvaltıda yaban mersini, yulaf ve süt yediğini belirtip ona da bunları tavsiye etti.