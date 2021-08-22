Putin'den Batı'nın Afgan mülteci planına sert tepki: Aşağılayıcı
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Putin'den Batı'nın Afgan mülteci planına sert tepki: Aşağılayıcı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Dünya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Afgan mültecileri Orta Asya'ya yerleştirme fikrini "aşağılayıcı" bularak sert çıktı. Afganistan'daki durumun doğrudan Rusya'nın güvenliğini etkilediğini belirten Putin, "Afganistan'daki militanların sığınmacı görünümünde ülkemize girmesini istemiyoruz" tepkisini gösterdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan'da yaşanan gelişmeleri ve sığınmacıların durumunu değerlendirdi. Putin, militanların sığınmacı görünümünde ülkesine girmelerini istemediğini belirtti.

"GÜVENLİĞİMİZ AFGANİSTAN'LA DOĞRUDAN İLİŞKİLİ"

Birleşik Rusya Partisi temsilcileriyle başkent Moskova'da bir araya gelen Rus lider, burada yaptığı açıklamada, "Rusya'nın güvenliği, Afganistan'daki durumla doğrudan ilişkili." dedi. Afganistan'da istikrarın sağlanması gerektiğini belirten Putin, Batılı ülkelerde birlikte bu konuda çalışacaklarını söyledi.

"BATI'NIN ORTA ASYA FİKRİ AŞAĞILAYICI"

Putin, diğer taraftan Batı'nın Afganistan'dan gelen mültecileri ABD ve Avrupa'ya vize alana kadar Orta Asya'ya yerleştirme fikrine karşı olduğunu belirterek, bu tutumu "aşağılayıcı" olarak nitelendirdi.

"MÜLTECİ KİSVESİ ALTINDA MİLİTAN İSTEMİYORUZ"

Kommsersant gazetesinin haberine göre, ülkesine olası göçmen akınına dikkat çeken Rus lider, "Bu ülkelere vizesiz gönderebiliyoruz ama vizesiz almak istemiyoruz. Sorunu çözmek için tek kelimeyle onur kırıcı bir yaklaşım. Ülkemizde mülteci kisvesi altında militanların ortaya çıkmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Putin'den Batı'nın Afgan mülteci planına sert tepki: Aşağılayıcı
Putin'den Batı'nın Afgan mülteci planına sert tepki: Aşağılayıcı
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Haber Yorumları (1)
YALNIZLIĞIN ERDEMİ: Ulan pislik herif hem aşağılayıcı diyorsun hem ülkeme almam diyorsun. Rusyaya alsana onları! Zamanında Afkanistani işgal eden siz moskoflar değilmisiniz?
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