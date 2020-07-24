Putin'den Azerbaycan-Ermenistan gerginliğiyle ilgili günler sonra gelen ilk açıklama: Yakından izliyoruz
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Putin'den Azerbaycan-Ermenistan gerginliğiyle ilgili günler sonra gelen ilk açıklama: Yakından izliyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan-Ermenistan çatışması hakkında 10 gün sonra ilk açıklamasını yaptı. Putin, sınırındaki çatışmaları yakından izlediklerini ve bu durumun Rusya için çok hassas olduğunu belirtti.

24.07.2020 22:30 | Son Güncelleme: 24.07.2020 23:15

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki çatışmaların Rusya için çok hassas olduğunu belirtti.

Reuters'in aktardığı haberde, Rusya Devlet Başkanı Putin bugün Azerbaycan - Ermenistan sınırında yaşanan gerginlik ve çatışmalarla ilgili ilk kez bir açıklama yaptı. Durumu yakından takip ettiklerini belirten Putin, durumun Rusya açısından çok hassas olduğunu ifade etti.

ERMENİSTAN, 12 TEMMUZ'DA SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı. Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.

Putin'den Azerbaycan-Ermenistan gerginliğiyle ilgili günler sonra gelen ilk açıklama: Yakından izliyoruz
Haber Yorumları (8)
ARTVİNLİ: putin amca kgb, den yetişmiş çok zeki bir oyuncusun bu bir gerçektir ama bizim reis, te çekirdekten yetişmiş çok zeki politikacıdır oyuna getiremezsin sen ancak kadirov gibi oyuncakları oyuna getirirsin
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MELİKE: Hep yalan haberlar
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MELİKE: Ateş eden azerbadjan,yalan soylemeyin artık,
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