Putin davet etti, Azerbaycan ve Ermenistan kabul etti
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Putin davet etti, Azerbaycan ve Ermenistan kabul etti

09.10.2020 10:24 | Son Güncelleme: 09.10.2020 10:48
Putin davet etti, Azerbaycan ve Ermenistan kabul etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları'nı Moskova'da toplantıya çağırmasına 2 ülkeden de olumlu yanıt geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları'nı Moskova'da toplantıya çağırmasına 2 ülkeden de olumlu yanıt geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan Azerbaycan'a saldırılar düzenlemesiyle başlayan gerilime müdahale etmek için girişimlere başladı. Kremlin Sarayı'ndan gece saatlerinde yapılan açıklamada Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları'nın ölen askerlerin ve esirlerin takası konularında toplantı daveti yaptığı belirtildi. Putin'in Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle yaptığı görüşmeden sonra 2 ülkenin dışişleri bakanlarına davet gönderdiği aktarılırken açıklamada Putin'in bölgede ateşkes çağrısı yinelendi.

Putin'in çağrısından sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları'nın 9 Ekim tarihinde Moskova'da planlanan toplantıya katılım sağlayıp sağlamayacağı sorularını cevaplayarak, "Bakü ve Erivan, Moskova'daki görüşmelere katılım sağlayacaklarını doğruladılar. Şuan için hazırlıklar devam ediyor" dedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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