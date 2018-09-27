Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu Zirvesi İçin Tacikistan'a Geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan'da gerçekleşecek Bağımsız Devletler Topluluğu Zirvesi için başkent Duşanbe'ye geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Sovyet Bloğu ülkelerinin oluşturduğu Bağımsız Devletler Topluluğu Zirvesi için Duşanbe'ye geldi. Putin'in yardımcısı Yuri Ushakov zirvenin akşam gerçekleşecek bir yemekle başlayacağını, asıl programın ise yarın gerçekleşeceğini duyurdu. Zirveye Putin'in yanı sıra topluluğa üye ülkelerden, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Moldova ve Özbekistan'ın devlet başkanlarının katılacağının onaylandığı aktarıldı. Topluluğa üye ülkelerden Ermenistan'ı temsilen ülkenin başbakanı ve Türkmenistan'ı temsilen ise ülkenin başbakan yardımcısının katılacağı belirtildi.

Usakov yaptığı açıklamada Putin'in zirve kapsamında Kırgızistan ve Tacikistan devlet başkanları ile de birebir görüşmeler gerçekleştireceğini duyurdu. - DUŞANBE