Putin, ABD'nin yeni başkanını tebrik etmek için resmi sonuçları bekliyor
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Putin, ABD'nin yeni başkanını tebrik etmek için resmi sonuçları bekliyor

09.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 09.11.2020 14:54

ABD'de başkanlık seçimleri kaosa neden olurken, son verilere göre Joe Biden başkan seçildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin henüz konuyla ilgili açıklamada bulunmaması uluslararası kamuoyu tarafından merak edildi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada resmi sonuçların açıklanmasını beklediklerini söyledi.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimleri ülkede karışıklığa neden oldu. Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden son seçim verilerine göre ABD'nin yeni başkanı olurken, Donald Trump seçimlerde yolsuzluk olduğunu öne sürdü ve bazı eyaletlerde mahkemeye başvurdu.

Yaşanan gelişmeler sonrası birçok ülke seçim sonucunun kesinleşmesini beklerken özellikle Rusya'nın tavrı merak konusu oldu. Kremlim Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in ABD'nin 46. başkanı seçildiği bildirilen Joe Biden'ı neden tebrik etmediğine dair değerlendirmelerde bulundu.

"İLİŞKİLERİMİZİ NORMALLEŞTİREBİLMEYİ UMUYORUZ"

Rusya'nın, ABD halkının yeni başkan tercihine saygı göstereceğini belirten Peskov, "Sıradaki ABD başkanı ile karşılıklı ilişkilerimizi normalleştirebilmeyi umuyoruz. Ayrıca ikili ilişkilerimizde güvenlik ve istikrara dair çok sayıda konu iki ülke halklarının yanı sıra tüm dünyayı ilgilendiriyor." diye konuştu.

"RESMİ SONUÇLARIN AÇIKLANMASINI BEKLEMEYİ DOĞRU BULUYORUZ"

Putin'in başkan seçildiği bildirilen Biden'ı neden tebrik etmediğine değinen Peskov, "Seçimlerin resmi sonuçlarının açıklanmasını beklemeyi doğru buluyoruz." dedi.

"ARADA BARİZ BİR FARK VAR"

Peskov, Putin'in Donald Trump'ı bir önceki seçimin ardından hemen tebrik ettiğinin hatırlatılması üzerine ise "Arada bariz bir fark var. ABD'nin mevcut başkanı bildiğiniz üzere seçimlere dair ileride hukuki bir süreç olacağını açıkladı. Dolayısıyla şu anda durum daha farklı" ifadelerini kullandı.

Putin, ABD'nin yeni başkanını tebrik etmek için resmi sonuçları bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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