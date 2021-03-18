Puss In Boots: The Last Wish Filmi
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Ünlü animasyon filmi Çizmeli Kedi'nin devamı olarak çekilen Puss in Boots: The Last Wish'in yönetmen koltuğunda Bob Persichetti oturuyor. Senaryosunu Christopher Meledandri'nin kaleme aldığı filmin orijinal seslendirmelerinde Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis, Billy Bob Thornton, Constance Marie ve Mike Mitchell gibi ünlü isimler görev alıyorlar.
Yönetmen: Bob Persichetti
Senaryo: Christopher Meledandri
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Puss In Boots: The Last Wish
Yapımcı Firma: Universal Pictures
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 23.09.2022
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Kaynak: InterSinema.com