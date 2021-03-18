Puss In Boots: The Last Wish Filmi
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Puss In Boots: The Last Wish Filmi

18.03.2021 14:54 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:19
Puss In Boots: The Last Wish Filmi

Puss In Boots: The Last Wish filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Puss In Boots: The Last Wish filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Ünlü animasyon filmi Çizmeli Kedi'nin devamı olarak çekilen Puss in Boots: The Last Wish'in yönetmen koltuğunda Bob Persichetti oturuyor. Senaryosunu Christopher Meledandri'nin kaleme aldığı filmin orijinal seslendirmelerinde Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis, Billy Bob Thornton, Constance Marie ve Mike Mitchell gibi ünlü isimler görev alıyorlar.

Yönetmen: Bob Persichetti

Senaryo: Christopher Meledandri

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Puss In Boots: The Last Wish

Yapımcı Firma: Universal Pictures

Yapım Yılı: 2022

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 23.09.2022

Puss In Boots: The Last Wish Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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