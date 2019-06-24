Pursaklar'da "Okullar Hayat Olsun Projesi"

Pursaklar Belediyesi'nin "Okullar Hayat Olsun Projesi" kapsamında açacağı yaz spor okulları için kayıtlar başladı.

Pursaklar Belediyesi'nin yaz spor okullarından faydalanmak isteyen öğrenciler, Tevfik İleri Kültür Merkezi, Hicret Camisi, Beşyol Kavşağı, İyisu Çeşmesi, Satı Öztürk, Azmi Ertuğrul, Ayyıldız, Saray, Altınova, Sirkeli ilk ve ortaokullarındaki kayıt merkezlerine başvuru yapabilecek.

Kurslara katılacak öğrencilere haftada 3 gün Satı Öztürk, Ayyıldız, Azmi Ertuğrul, Sirkeli ve Saray ilkokulları ile Altınova Ortaokulunda eğitim verilecek.

Kaynak: AA