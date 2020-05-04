Pursaklar Belediyesi Ramazan coşkusunu evlere taşıyor
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Pursaklar Belediyesi Ramazan coşkusunu evlere taşıyor

Pursaklar Belediyesi Ramazan coşkusunu evlere taşıyor
04.05.2020 13:40 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:40

Pursaklar Belediyesi, bu yıl "Evde Kal" çağrısına uyarak evinde kalan vatandaşlar için Ramazan ayının coşkusunu evlere taşıdı.

Pursaklar Belediyesi, bu yıl "Evde Kal" çağrısına uyarak evinde kalan vatandaşlar için Ramazan ayının coşkusunu evlere taşıdı.

Pursaklar halkı, Ramazan'da sosyal medyada bir araya gelerek, Ramazan sevincini yine hep birlikte doyasıya yaşıyor. Pursaklar Belediyesi tarafından önceki yıllarda meydanlarda düzenlenen Ramazan etkinlikleri, korona virüs nedeniyle bu yıl sosyal medya üzerinden ilçe sakinleriyle buluşuyor. Başkan Ertuğrul Çetin de, Mustafa Özcan Güneşdoğdu ile birlikte Facebook hesabı, Webtv ve resmi YouTube hesabından canlı yayınlanan "Pursaklar'da Ramazan" programıyla vatandaşların evlerine konuk oldu.

Salgınla mücadele için herkesin evinde olduğu bir dönemde Pursaklar Belediyesi olarak evlere misafir olduklarını belirten Başkan Ertuğrul Çetin, "Ramazan programlarımızı dijital bir platform üzerinden evlere taşıdık. Her gün güzel sohbetleri ile Ramazan Ayımızın mahzun geçmesine engel olan Mustafa Özcan Güneşdoğdu hocamıza da teşekkür ediyorum" dedi.

İsrafın çepeçevre toplumu sardığını belirten Başkan Çetin, "Tüm yaşantımızda israfı düşünmediğimiz zaman bizi kendisine mahkum eder ve onun argümanları ile hareket etmemize neden olur. Türkiye'de refahın artmasıyla, standartların yükselmesi ve insanların gelirlerinin artmasıyla beraber insanlar çok daha rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Bu nedenle de israfın toplum nezdinde yaygınlaştığına tanıklık ediyoruz. Hiçbir şeyde israf olmamalı. Her şeyi belki yiyeceksin, içeceksin ama ne evler var ki bu sıcak yemekler, bu peynirler, bu zeytinler giremiyor. Bu nedenle toplum hayatında paylaşmayı öğrenmek, israfı önleyen en önemli etkendir" ifadelerini kullandı.

"Komşuna Sahip Çık Kampanyası ile komşumuza elimizi uzatıyoruz"

Mart ayı başında başlayan virüs nedeniyle ekonomik sıkıntıların yaşanacağını tahmin ettiklerini belirten Çetin, "Pandeminin ülkemizde yayılması ile birlikte ilk işimiz 'Komşuna Sahip Çık' kampanyasını başlatmak oldu. En ufak bir sıkıntımızda derdimizde kapısını çaldığımız yer olan komşularımıza bu dar günlerde el uzatmamız gerektiğini düşündük. Hemşehrilerimizde bu kampanyamıza yoğun teveccüh göstererek yüce gönüllülüğünü tekrar bizlere gösterdi. Huzurlarınızda tüm vatandaşlarıma bu ilgi, alaka ve yardımseverliklerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

"Tebessüm Çadırları" ile hayırsever vatandaşlar tarafından bırakılan ürünleri ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturduklarını belirten Çetin, "Bu çadırlarda paylaşmak var kardeşlik var. 'İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın' diyoruz. Pursaklar'da hiçbir hemşehrimizin aç ve açıkta kalmasına gönlümüz razı değil. Nerede bir ihtiyaç sahibi varsa onun yanındayız. Yardımsever vatandaşlarımızın bu zor zamanda ihtiyacı olan hemşehrilerimizi yalnız bırakmamaya davet ediyorum. Ramazan ayının huzuru ve güzellikleri ile herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum" açıklamasında bulundu.

İsraf ve komşulara yardım konusuna değinen Mustafa Özcan Güneşdoğdu ise, "Komşusu açken hiç kimsenin tok yatmaması gerekiyor. Bereketli sofra birlikte yapılan, birlikte yenilen ve birlikte oturulan sofradır. Paylaşılan lokma gösterişli sofralardan büyüktür. Nefsimizi de bu açıdan tevzi ettiğimizde insanlığın ürettiği ve tükettiğini dikkate aldığımızda yoksul ülkeleri göz önüne bulundurduğumuzda yapacağımız çok şeyin olduğunu da idrak ediyoruz. Nefsimizin emrini Rabbimizin emrinin önüne geçirmemeliyiz. Allah israf edenleri sevmez. Ramazan ayı bunları bize daha fazla hatırlatıyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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