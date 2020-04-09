Pursaklar Belediye Başkanı sokak sokak maske dağıttı Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, korona virüs salgınıyla mücadele çerçevesinde cadde ve sokaklarda gezerek vatandaşlara maske dağıttı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, korona virüs salgınıyla mücadele çerçevesinde cadde ve sokaklarda gezerek vatandaşlara maske dağıttı.

Pursaklar Belediyesi, korona virüs salgınına karşı önlemlerini artırarak sürdürüyor. Ücretsiz maske dağıtımına devam eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçe sokaklarında her gün dışarı çıkmak zorunda kalan esnaflara ve vatandaşlara koruyucu maske dağıttı. Esnaflara uyarılarda bulunan Çetin, maske ve eldivensiz çalışmanın yasak olduğunu hatırlatarak kurallara uymalarını isteyip, vatandaşların maskelere ulaşımını kolaylaştırmak için mahalle muhtarlıklarına da maske teslim etti.

Pursaklar Belediyesi, korona virüsle ilgili vatandaşları bilinçlendirmek için sosyal medya ve tanıtım mecralarından salgın hastalıklardan korunmak için ne yapılması gerektiği konusunda da bilgilendirmelerde bulunuyor.

"Sizler için sokaklarda olmaya, sizler için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Korona virüsle mücadelede vatandaşların sosyal mesafeyi koruması gerektiğini belirten Başkan Çetin, "İlçemizde yapılması gereken her şeyi planlı ve programlı bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Pazarlarda, marketlerde, toplu taşıma araçlarında artık maske takmak zorunlu. İlçemizde yaşayan tüm hemşehrilerimizin maske ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın maskelere kolay ulaşımını sağlamak için muhtarlıklarımıza maskeleri teslim ettik. Ayrıca ekiplerimiz tarafından ilçe genelinde ücretsiz maske dağıtımını aralıksız sürdürüyoruz. Hemşehrilerimden ricam, bu salgın bertaraf edilene kadar evlerinden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları. Biz sizler için sokaklarda olmaya, sizler için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA