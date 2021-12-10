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PUBG yeni yıldan itibaren ücretsiz oluyor

PUBG yeni yıldan itibaren ücretsiz oluyor
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

PUBG'nin PC ve konsol sürümleri yeni yıldan itibaren tüm platformlarda ücretsiz olacak. Oyuncular şimdiden karşılaşacakları hilelerden dolayı endişeliler.

2016 yılında PC'de yayınlanan PlayerUnknown's Battleground, 5 yılın ardından yavaş yavaş oyuncu kaybetmesine karşın 12 Ocak 2022'den itibaren tüm platformlarda ücretsiz olacak. YouTube'a PUBG'nin oynaması ücretsiz duyurusunu liste dışı bir şekilde yükleyen PUBG US'a oyuncularından bol miktarda tepki geldi.

Şimdiye kadar PUBG, Apex Legends ve Fortnite gibi oynaması ücretsiz oyunların hakim olduğu bir türde önemli bir istisna olan 87,00 TL tutarında fiyatla satılıyordu. Popülerliğini korusa da, PUBG'nin 2-3 milyon aktif oyuncuya ulaştığı dönemler vardı, ancak hilelerin artmasıyla beraber bir anda çöküşe geçti.

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PUBG'nin ücretsiz olmasıyla beraber oyunda hilelerin artacağını düşünen oyuncular için iyi haber de verildi. CS:GO'da bulunduğu gibi Premium hesap özelliği yer alacak. Premium hesaplar ücretsiz hesaplarla beraber aynı oyunda yer almayacak. Bu özellik de Premium hesapların hilecilerle karşı karşıya kalma riskini düşürüyor.

PUBG OYNAMASI ÜCRETSİZ DUYURU VİDEOSU

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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