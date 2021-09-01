PUBG: New State için yeni bir sinematik video yayınlandı!
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PUBG: New State için yeni bir sinematik video yayınlandı!

PUBG: New State için yeni bir sinematik video yayınlandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Mobil oyunlar arasında en çok oynanan yapımlardan biri olan PUBG yeni oyunu PUBG: New State için yeni sinematik bir video paylaşıldı.

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini tüm oyun sektörünü kasıp kavuran orijinal battle royale oyunu PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS'un yapımcıları KRAFTON Inc'in yaptığı yeni PUBG oyunu PUBG: New State'ten 'Troi'nin Düşüşü' isimli sinematik bir video paylaşıldı.

PUBG: New State resmi YouTube kanalı üzerinden paylaşılan video, 2050 yılındaki olaylar ile doğrudan bağlantılı olan lore bazlı "Troi'nin Düşüşü" isimli bir sinematik video olarak karşımıza çıkıyor. "Troi'nin Düşüşü" günümüzden 30 yıl sonrasında, PUBG Evreni merkezli kurgusal bir şehir olan Troi'nin çöküşünden altı saat öncesinde geçiyor.

Oyun şu anda App Store ve Google Play üzerinden ön kayıt yapılabilir durumda. App Store üzerinden belirtilene göre oyun 8 Ekim'de çıkışını yapacak. Ancak KRAFTON Inc. tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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PUBG: NEW STATE SİNEMATİK VİDEO

Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamaya göre PUBG: New State, 2051 yılında geçecek. Bu da oyunda yeni teknoloji silahlar ve yeni araçların bulunacağı anlamına geliyor.

PUBG: New State, yepyeni bir haritayla oyuncularla buluşacak. Oyun eşsiz grafikleri ve üst düzey oyun performansıyla benzersiz bir deneyim sunacak.

Bunlara ek olarak oyunun temel olarak aynı mantıkta ilerleyeceğini söyleyebiliriz, 100 farklı oyuncu bir haritada kozlarını paylaşacaklar. Oyunun 2051 yılında geçeceği düşünülürse yeni teknoloji silahlar, araçlar ve kostümlerin olacağını öngörebiliriz.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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